BM Genel Sekreteri Guterres: Çok kutuplu dünyaya doğru gidiyoruz Üst düzey BM yetkilisi, çok kutuplu bir dünyanın olumlu olduğunu söyledi. Guterres, "Parçalanmış bir dünyada iş birliğinden başka bir alternatif yok" dedi.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel düzene ilişkin mesaj verdi.

Guterres, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg'da gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde konuştu.

BM Genel Sekreteri, 21'inci yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.

Guterres, iklim krizi dahil insanlığın "varoluşsal zorluklara" karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

BM yetkilisi, çok kutupluluğun "tek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini" belirtti.

"Çok kutuplu dünya olumlu bir şey"

Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres şöyle dedi:

Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey.

"İş birliğinden başka alternatif yok"

Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres şu ifadeleri kullandı:

Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada iş birliğinden başka bir alternatif yok.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.