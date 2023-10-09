BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin'de 56 yıllık bir işgal var Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirtti, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Filistin arasında giderek artan gerilim, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden başlattığı sızma harekatıyla yeniden savaşa dönüştü.

Son bilgilere göre İsrail'de can kayıpları 900'ü bulurken, İsrail'in misillemeleri sonrası Filistin'de 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniden başlayan ve büyümesinden korkulan savaşla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu.

"Bu çatışma, 56 yıllık işgalin sonucu"

Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Guterres, "Bu çatışma (İsrail-Filistin) durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Guterres 2 kez Gazze'de incelemelerde bulundu

Guterres, 2023 yılında Gazze Şeridi'ne iki kez ziyarette bulundu. İlk ziyaretini 12 Mayıs 2023'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından gerçekleştirdi. Guterres, bu ziyarette Gazze'deki insani durumu yerinde inceledi ve uluslararası topluma bölgeye insani yardım yapılması çağrısında bulundu.

Guterres'in ikinci ziyareti ise 18 Mayıs 2023'te gerçekleşti. Bu ziyarette Guterres, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanmasını denetledi ve tarafların ateşkese uyması çağrısında bulundu.

Guterres'in Gazze Şeridi ziyaretleri, Birleşmiş Milletler'in bölgeye verdiği önemi göstermesi açısından önemliydi. Guterres, ziyaretlerinde Gazze'deki insani krizin derinliğini ve ateşkesin önemini vurguladı.