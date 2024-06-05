BM Genel Sekreteri Guterres: İklim cehenneminden çıkmalıyız Antonio Guterres, "Gezegenle Rus ruleti oynuyoruz." dedi. BM'nin tepesindeki isim, iklimi 'cehennem' olarak tanımladı.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğine ilişkin net mesajlar verdi.

Guterres, insanların sadece tehlikede olan değil, tehlikeyi oluşturan olduğunu söyledi.

"Dünya Çevre Günü" vesilesiyle New York'taki Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nde, "İklim Konusunda Gerçekle Yüzleşme Zamanı" başlıklı bir konuşma yapan Guterres, "Çözüm de insanlarda." ifadesini kullandı.

1,5 derece hatırlatması yaptı

Gezegenin insanlara mesaj vermeye çalıştığını ancak mesajın duyulmadığını ve küresel ısınmanın giderek daha fazla arttığını aktaran Guterres, "Gerçekle yüzleşme zamanı." dedi.

Guterres, küresel ısınma sınırını 1,5 derecede tutmak için küresel salımların her yıl yüzde 9 azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

"İklim konusunda tehlike de biziz, çözüm de"

Dinozorların yok olmasına neden olan meteor benzetmesini kullananan Guterres, şu ifadeleri kullandı:

İklim konusunda biz dinozorların konumunda değiliz. Biz meteor konumundayız. İklim konusunda tehlike de biziz, çözüm de.

"Rus ruleti oynuyoruz: Cehennemden çıkmalıyız"

Guterres, "Gezegenle Rus ruleti oynuyoruz. İklim cehenneminden çıkış yapmamız gerekiyor ve direksiyonun kontrolü bizde." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri, 1,5 derece sınırının sadece bir hedef olmadığını, fiziksel bir sınır olduğunu kaydederek, bunun muhafaza edilmesi için çok daha güçlü mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hayatlar mahvoluyor"

İklim değişikliğine ilişkin atılacak adımların jeopolitik bölünmelere mahkum edilmemesi gerektiğine işaret eden Guterres, iklim krizine en az katkıda bulunan yoksul toplumların ise bu krizin en fazla etkisine maruz kalanlar olduğunu dile getirdi ve ekledi:

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesim, tüm insanoğlunun ürettiği salımın 3'te 2'sini üretiyor. İklim krizi de aşırı olayları tetikliyor. Hayatlar mahvoluyor, ekonomiler vuruluyor ve sağlık baltalanıyor.

"Gerekli altyapıya sahibiz"

"Kendimizi kurtarmak için gerekli altyapıya sahibiz." diyen Guterres, ormanlar ve denizlerin atmosferdeki karbonu emdiğini, bunların korunması gerektiğini söyledi.

Guterres, aynı zamanda salımları azaltmak için gerekli teknolojinin bulunduğunu, yenilenebilir enerjinin gelişmeye devam ettiğini, dünya genelinde enerji ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak duruma geldiğini dile getirdi.

Ülkelere çağrı: Sorumluluklarınızı yerine getirin

"Ekonomik mantık, fosil yakıt döneminin sona ermesini vazgeçilmez kılıyor." değerlendirmesinde bulunan BM Genel Sekreteri, ilk 18 ayda acil adım atılması gereken alanları da "salımları azaltmak, insanlar ve doğayı aşırı iklim olaylarından korumak, iklim finansmanını artırmak ve fosil yakıt endüstrisini sınırlamak" şeklinde sıraladı.

Guterres, bu bağlamda tüm ülkelerin vaat ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine işaret etti.

Doğayı kandırmanın mümkün olmadığının altını çizen Guterres, yanlış çözümlerin ise ters tepeceği konusunda uyardı.

"Kabul edilemez"

Guterres, iklim krizine yol açanların "klimalı ortamlarında" otururken, en kırılgan ve buna sebep olmayanların mücadeleye terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeni iklim planları için finansmana ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Guterres, aynı zamanda fosil yakıt şirketlerinin kârlarının vergilendirilmesinin önemini vurguladı.

Guterres, iklim finansmanının bir tercih olmadığını, yaşanabilir bir gelecek için şart olduğunu belirterek, fosil yakıtların sadece gezegeni zehirlemediğini, şirketlerin markalaşma sürecine de zarar verdiğini ifade etti.

"Hiçbir ülke, tek başına iklim krizini çözemez"

BM Genel Sekreteri, "Hiçbir ülke, tek başına iklim krizini çözemez. Bu, herkesin dahil olması gereken bir an." mesajını verdi.

BM'nin güven inşa etme, çözüm üretme ve işbirliğini teşvik etme yönünde yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Guterres, şöyle konuştu:

Cesaretinizi ve ümidinizi yitirmeyin. İnsanlar, kirleten ve kar edenlere karşı olursa birlikte kazanabiliriz. Yarın çok geç olur. Şimdi hareke geçme zamanı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)