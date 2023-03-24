BM Genel Sekreteri Guterres: İklim faciasına yaklaşıyoruz Guterres, fosil yakıt kullanımına bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. BM yetkilisi, "İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor" dedi.

AA & Ensonhaber

Küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulmasının öneminden söz ediliyor.

Halihazırda etkisini gösteren küresel ısınmanın, bu hedef gerçekleştirilemezse daha olumsuz bir tabloya neden olabileceği yönünde uyarılar yapılıyor.

"Dünyayı yaşanmaz hale getiriyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uyarılara bir yenisini daha ekledi.

Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Guterres, iklim değişikliğinin dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini belirtti.

1,5 derece uyarısı: İklim faciasına yaklaşıyoruz

Küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutamamanın dünyayı bir "iklim faciasına" yaklaştırdığını belirten Guterres, herkesin gelecek nesiller için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

"Fosil yakıta bağımlılık azaltılmalı"

Enerji ve ulaşım sistemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığın azaltılarak yenilenebilir enerjinin kucaklanması gerektiğine dikkati çekti.

"Oyalanma değil, dönüşüm yılı olsun"

Guterres, karbon emisyonunu azaltmak için gelişmekte olan ülkelere maddi ve teknik destek sağlanması gerektiğini belirtti.

2023 yılının "oyalanma değil, dönüşüm yılı" olması gerektiğinin altını çizen Guterres, şöyle dedi: