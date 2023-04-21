BM Genel Sekreteri Guterres, Ramazan Bayramı mesajı paylaştı
AA

(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Guterres, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Müslüman aleminin bayramını kutladı.

En kalbi duygularını ileten Guterres, "Hayırlı Bayramlar" ifadesini kullandı.

"Empati ve merhamet ruhundan esinlenebiliriz"

Gutteres, "Hepimiz bu bayramın dayanışma, toplum olarak hareket etme, empati ve merhamet ruhundan esinlenebiliriz." mesajını verdi.

Her Ramazan ayında Müslüman bir ülkeye ziyaret düzenleyen Guterres, bu yıl Somali'ye gitmişti.

"Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi"

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu belirterek, "Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi." açıklamasında bulunmuştu.

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