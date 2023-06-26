BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'daki gelişmelerden endişeli BM Sözcü Yardımcısı Haq, "Genel Sekreter, gelişmeleri endişeyle takip ediyor" diye konuştu.

AA

Rusya'da Wagner'in silahlı isyanı, Birleşmiş Milletler'de (BM) kaygıya neden oldu.

Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner, Moskova'ya doğru harekete geçse de darbe girişimi önlendi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Guterres'in, gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Dikkatini Rusya'ya çevirdi

Guterres'in gerginliği azaltmak için atılan son adımlardan haberdar olduğunu belirten Haq, şu ifadeleri kullandı:

Guterres, tüm taraflara daha fazla gerginlikten kaçınmak için sorumlu davranma çağrısında bulunuyor.



Genel Sekreter, Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

Wagner Rus yönetimine isyan etti

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Belarus'un önerisini kabul etti

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini dün kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.