BM Genel Sekreteri Guterres: Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesinden endişe duyuyorum Moskova yönetiminin tahıl anlaşmasındaki tavrına ilişkin Guterres'ten değerlendirme geldi. BM Genel Sekreteri, Putin'in mutabakattan çekilme ihtimali nedeniyle kaygılandığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi temmuz ayında sona erecek.

Türkiye'nin öncülük ettiği anlaşma, yine Ankara'nın girişimleriyle uzatılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu anlaşmaya ilişkin endişesini dile getirdi.

Guterres, Rusya'nın, gelecek ay süresi dolacak mutabakattan çekilme ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Guterres, konuya ilişkin bir soru üzerine Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin sürdürülmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Rusya sorusu: Endişe duyuyorum

Rusya'nın girişimden çekilme ihtimalinden endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Guterres, şöyle dedi:

Öncelikle evet, bundan endişe duyuyorum ancak girişimin sürmesi ve Rusya'nın ihraçlarını kolaylaştırmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.