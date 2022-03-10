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    BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'daki katliama son verin

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırı sonrası "Bu anlamsız şiddet son bulmalı" dedi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 04:21
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    BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'daki katliama son verin

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

    "KATLİAMA SON VERİN"

    Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu.

    BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna daki katliama son verin #1

     

     

     


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