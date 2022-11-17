BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP27 Zirvesi sebebiyle bulunduğu Mısır'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş, hem ölümleri hem de krizleri beraberinde getirdi.

Tüm dünya, savaş nedeniyle Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanılan problem nedeniyle tahılsız kaldı.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde krize el atıldı ve İstanbul'da, geçtiğimiz temmuz ayında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Anlaşma sayesinde sevkiyatlar devam ederken, yaşanılan bir kriz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelensky ile yaptığı görüşmeler neticesinde çözüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Anlaşmanın 120 gün süreyle uzatılmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

COP27 Zirvesi sebebiyle Mısır'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'un sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi olduğu vurgusunda bulundu.

"İstanbul sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi"

Guterres açıklamasında şunları kaydetti:

"Bali'deki G20 Zirvesi'nden Şarm El-Şeyh'teki COP 27'ye gitmek için Kahire'ye indim. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM'nin, Ukrayna tahıllarının ücretsiz ihracatına izin veren Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda İstanbul’da bir anlaşmaya vardığını öğrenmek beni derinden etkiledi.

Bu anlaşmanın İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından sorunsuz bir şekilde uygulanması ve gelecek yıl da bir gıda krizinden kaçınmak için gerekli Rus gıda ve gübrelerinin ihracatının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik mümkün olan her şeyi yapmaya derin bağlılığımı ve BM'nin taahhüdünü ifade etmek istiyorum.

Bu anlarda, İstanbul'un dramatik sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin önemli bir merkezi haline geldiğini bir kez daha teyit etmek istiyorum, cömert ve çok etkili çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Hükümeti'ne derin şükranlarımı sunmak istiyorum."



