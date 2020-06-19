BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Volkan Bozkır mesajı

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Volkan Bozkır mesajı

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Örgütün Direktörü Çü Dongyü, Bozkır'ın seçilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı''na seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşunun Genel Direktör Çü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim tebriklerim, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye’den Volkan Bozkır’a." dedi.

"SİZİNLE ÇALIŞMAYA SABIRSIZLANIYORUZ"

Çü, mesajında "Öncelikleriniz, FAO'nun öncelikleriyle uyumludur. Savunmasız ve az gelişmiş ülkeleri desteklemek, kadınları ve kızları güçlendirmek için sizinle çalışmaya sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BOZKIR, 178 ÜLKENİN DESTEĞİNİ ALDI

Volkan Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulu'nun 75. dönem başkanlığına getirildi.

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.