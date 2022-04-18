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- BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak
BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yarın sabah İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.
- İHA
- 18.04.2022 - 22:06
- Güncelleme : 18.04.2022 - 22:36
İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan’da Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırmıştı.
İsrail-Filistin gündemiyle toplanacaklar
Saldırıda yaklaşık 170 kişinin yaralanmasının ardından Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) talebiyle BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrıldı.
İHA'nın haberine göre yarın sabah acil olarak yapılacak kapalı oturumda, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti ve orantısız güç kullanımının ele alınacağı aktarıldı.