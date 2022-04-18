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    BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yarın sabah İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.
    • İHA
    • 18.04.2022 - 22:06
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 22:36
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    BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak

    İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan’da Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırmıştı.

    İsrail-Filistin gündemiyle toplanacaklar

    Saldırıda yaklaşık 170 kişinin yaralanmasının ardından Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) talebiyle BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrıldı.

    İHA'nın haberine göre yarın sabah acil olarak yapılacak kapalı oturumda, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti ve orantısız güç kullanımının ele alınacağı aktarıldı.

    BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak #1


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