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BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak

BM Güvenlik Konseyi yarın İsrail- Filistin gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yarın sabah İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.