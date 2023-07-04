BM harekete geçti! 'Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış için alarmdayız' Birleşmiş Milletler, son yıllarda göçmenlere yönelik giderek artan zulümlere ilişkin, "Devletler, taahhütlerini yerine getirmeli ve yaşam ile sığınma hakkı da dahil temel insan haklarına saygı göstermelidir." dedi.

AA

Dünya son dönemde göç krizi yaşıyor.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi ise sık sık gündeme geliyor.

İnsanlık dramına yol açan görüntüler, büyük tepki çekiyor.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo tarafından yapılan açıklamada, Türk Sahil Güvenliğinin son raporlarından haberdar olduklarını söyledi.

"Sığınma hakkı da dahil temel insan haklarına saygı gösterilmeli"

Mantoo, hem kara hem de deniz sınırlarına itilen Avrupa'daki mülteci ve sığınmacıların, sınır dışı edilme ve geri itilme sıklığının artması hususunda 'alarm' durumunda olduklarını ifade etti.

Söz konusu devletleri, bu faaliyetleri durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Mantoo, "Devletler, taahhütlerini yerine getirmeli ve yaşam ile sığınma hakkı da dahil temel insan haklarına saygı göstermelidir." dedi.

"Büyük endişe duyuyoruz"

Mantoo, 14 Haziran'da Yunanistan açıklarında 82 kişinin ölümüne sebep olan göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması ve Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına itmesine ilişkin soruya, "Bu trajik olayın ardından ortaya çıkan raporlar ve tanıkların ifadelerinden büyük endişe duyuyoruz." yanıtını verdi.

'Can kaybına yol açan koşullar tespit edilmeli'

Olayla ilgili soruşturma açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mantoo, soruşturmanın teknenin alabora olması ve trajik can kaybına yol açan koşulların tespit edilmesi için tarafsız ve bağımsız yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mantoo, söz konusu olayda etkilenenlere, soruşturma bağlamında seslerinin duyulması ve güvenliklerinin sağlanması için fırsat tanımasının önemine işaret etti.

Göçmen gemisi battı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itti

2 Temmuz'da, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edilmişti.