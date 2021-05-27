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- BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturacak
BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturacak
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
- AA
- 27.05.2021 - 19:59
- Güncelleme : 27.05.2021 - 20:14
Birleşmiş Milletler'den İsrail'i köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi.
BM İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren karar oy çoğunluğuyla kabul edildi.
İSRAİL'İN SORUŞTURULMASI KARARI ÇIKTI
Karar, komisyonun 47 üyesinden 24'ünün lehte, 9'unun muhalif ve 14'ünün çekimser oyuyla kabul edildi.