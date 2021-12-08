BM: İnsanlara zorla koronavirüs aşısı uygulanmamalıdır

Aşı zorunluluğu getirmeyi planlayan ülkelerin insan haklarına saygı göstermeleri gerektiğini belirten BM Yüksek Komiseri Bachelet, “Hiçbir koşulda insanlara zorla aşı uygulanmamalıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'ne video mesajla hitap etti.

Bachelet, "Küresel çapta, Kovid-19 aşılarına erişim şok edici derecede orantısız. 1 Aralık itibarıyla düşük gelirli ülkelerde yetişkinlerin ancak yüzde 8'i tek doz aşı almışken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 65. Bu son derece adaletsiz ve ahlaka aykırı bir durum." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıl sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 40'ını kapsayacak aşılama hedefinin gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini ifade eden Bachelet, 2022 ortalarına kadar olan yüzde 70 hedefinin de ‘tehdit altında’ olduğunu belirtti.

“ÖNLEMLERİN SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK ÖNEMLİDİR”

Bachelet, "Daha fazla devlet, zorunlu aşılamayı içeren yaklaşımları değerlendirmeye geçtikçe, bu tür önlemlerin sonuçlarını değerlendirmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, aşılamayı zorunlu hale getirmeden önce dikkate alınması gereken önemli haklar olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Bachelet, tüm insanların aşılara tam anlamıyla erişimi olmadıkça aşı zorunluluğunun ‘eşitlik ve ayrımcılık yapmama gibi temel insan hakları ilkeleriyle tutarlı olmayacağını’ vurgulayarak "Hiçbir koşulda insanlara zorla aşı uygulanmamalıdır." dedi.

İNSAN HAKLARINA SAYGI VURGUSU

Bachelet, aşı zorunluluğu getirmeyi planlayan ülkelerin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek, "Herhangi bir aşı talimatı yasallık, gereklilik, orantılılık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uygun olmalıdır." sözlerini kaydetti.

Aşı zorunluluğunun sadece tüm halk sağlığı önlemlerinin yetersiz kalması durumunda düşünülebileceğini belirten Bachelet, böyle bir zorunluluğun yalnızca maske takma ve sosyal mesafe gibi daha az müdahaleci önlemlerin bariz bir şekilde başarısız olduğu durumlarda düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

AŞI ZORUNLUĞUNUN MUTLAK SON ÇARE OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, dün yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde tartışılan koronavirüs aşı zorunluluğunun mutlak son çare olduğunu ve bunun sadece aşılamayı teşvik eden diğer seçenekler tükendiğinde uygulanabilir olduğunu bildirmişti. Avusturya ve Almanya gibi bazı ülkeler, aşı zorunluluğunu hayata geçirme planına ilişkin açıklamalar yapmıştı.