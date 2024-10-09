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DHA

İsrail'in düzenlediği saldırılar, başta Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere, Lübnan'da da 3 kampı da etkiledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Filistin'e ait 3 kampın etkilendiğini açıkladı.

"KENTTEKİ FAALİYETLER DURDU"

UNRWA, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında etkilenen Filistin kamplarının Sayda, Sur ve Trablusşam kentleri civarında olduğunu duyurdu.

Güvenlik riski nedeniyle Sur'daki UNRWA çalışanlarının yerinden olduğu ve bu nedenle kentteki faaliyetlerin büyük kısmının geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

SIĞINMA KAMPLARI TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

UNRWA'nın İsrail saldırıları sonrası Lübnan'da 11 sığınma merkezi açtığı ve bu merkezlerden üçünün tam kapasiteye ulaştığı belirtildi.

BM'ye göre, Lübnan'da 200 binden fazla Filistinli bulunuyor.