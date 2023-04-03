BM Kalkınma Programı Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı Küresel çabaların önemine değinen UNDP Temsilcisi Vinton, "Yeniden inşa için çok daha büyük kaynaklar şart" dedi.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye'de depremlerin ardından bölge halkına desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Al Jazeera için bir makale kaleme alan Vinton, "Şimdi dünyanın Türkiye halkına sahip çıkma zamanı" dedi.

Depremzedeler için uluslararası dayanışma çağrısı

Depremlerden kaynaklanan kayıpların sarsıcı olduğunu belirten Vinton, bölgenin yeniden inşası için uluslararası yardıma ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

Bu, muhtemelen ülkeyi vuran en kötü doğal afet ve son 30 yılda dünyadaki en ölümcül beşinci deprem. İnsan kayıpları ve binaların hasar görmesi ve yıkımı şok edici.



Özellikle antik kent Antakya'da manzara kıyamet gibi; beş binadan sadece biri ayakta duruyor.

"Çok daha büyük kaynaklara ihtiyaç var"

Depremlerden sonraki ilk günlerde, dünyanın yardıma koştuğunu belirten Vinton, 88 ülkeden arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve ayrıca acil durum malzemelerinin gönderildiğini belirtti ve ekledi:

Ancak Türkiye'nin toparlanma ve yeniden inşa konusunda çok daha büyük kaynaklara ihtiyaç var. UNDP, Türk hükümetine afetin mali etkisini hesaplamada, iyileştirme ve yeniden inşa için öncelikler belirlemede yardımcı oldu.



Felaketin yol açtığı hasar ve kayıplar 103,6 milyar doları buluyor. Yalnızca yıkılan 650 bin konutun yenilenmesinin 66 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Ama bu kadar büyük rakamlar bile Türkiye insanının yaşadığı kaybı anlatamaz.

"Küresel çaba şart"

BM yetkilisi, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırırken, sözlerini şu şekilde tamamladı: