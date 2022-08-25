BM Komiseri: Zaporijya Nükleer Santrali acilen silahsızlandırılmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bir an önce silahlardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Zaporijya, Ukrayna'da elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

Rusya, 4 Mart'ta düzenlediği kara harekatında santrali ele geçirmişti.

Görevinin sonlanacağı 31 Ağustos'tan önce son basın toplantısını düzenleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

6 bine yakın sivil hayatını kaybetti

Michelle Bachelet, dün savaşın başlamasının üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 6,8 milyon sivilin ülkeyi terk ettiği, Rusya'nın saldırılarında 5 bin 587 sivilin öldüğü ve 7 bin 890 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

" Zaporijya bölgesi derhal silahlardan arındırılmalı"

Ülkenin güneydoğusunda Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çatışmaların sürmesinin sivillerin hayatı ve çevreyi tehdit ettiğini vurgulayan Bachelet, "Rusya Devlet Başkanı'na Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum. Zaporijya bölgesi derhal silahlardan arındırılmalı." dedi.