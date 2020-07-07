BM: Koronavirüs terör saldırılarını ortaya çıkarabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri uyardı, koronavirüs salgınının, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ederken alışkanlıklar da değişiyor. Değişen dünyada bazı risklerin de virüsle birlikte ortaya çıkacağı söyleniyor.

Bu kez de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, biyolojik terör ve siber saldırıları yanında getirebileceğini söyledi.

Guterres, BM terörle mücadele haftası kapsamında yaptığı konuşmada, DEAŞ, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret gruplarının bölünme ve yerel çatışmalardan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkati çekti.

"PANDEMİ ZAYIF NOKTALARIMIZI GÖSTERDİ"

DEAŞ'ın hala Suriye ve Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten Guterres, "Pandemi, dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terörizm gibi yeni terör saldırılarına karşı zayıf noktalarımızı gösterdi." dedi.

Guterres, terörün de virüs gibi sınır tanımadığının altını çizerek bu sorunun ancak ortak hareketle çözülebileceğini vurguladı ve istihbarat paylaşımına gerek duyulduğunu söyledi.