BM: Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaştı

Cenevre'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarından Libya'da kalıcı ateşkes kararı çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu.

Libyalı taraflar da törende hazır bulundu.

Konuşmasını Arapça yapan Williams, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

LİBYA'DA KALICI ATEŞKES KARARI

Libyalı taraflar, anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

"TARİHİ ANLAŞMA"

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.