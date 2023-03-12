BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'nin kuzeyindeki kampları ziyaret etti Grandi'nin başkanlığını yaptığı heyet, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kampları inceledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de temaslarda bulundu.

Grandi ve beraberindeki heyet, ülkenin kuzeyinde Esad ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları ziyaret etti.

Kampları incelediler

Heyet, Kilis ilçesinde Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Selame sınır kapısından giriş yaptı.

Grandi, Azez, Suran ve İhtimlat bölgelerinde Esad ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kamplarda inceleme yaptı.

Esad'la Şam'da görüştü

Garandi, İhtimlat beldesindeki çadır kamp yetkilileri ile saldırılardan kaçarak yerinden edilenlerle konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 9 Mart 2023'te Esad'la Şam’da görüşmüştü.