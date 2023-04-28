BM Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de önemli bir noktadayız Geir Pedersen, Şam ile yakın zamanda peş peşe kurulan diyaloglara işaret etti. BM yetkilisi, "Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir" dedi.

AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) "Suriye" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, söz konusu ülkedeki gelişmelere dair bilgilendirme yaptı.

Suriye'ye artan ilginin ilerlemeye yol açması için tarafların somut adım atması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, tüm tarafların desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Suriye'nin sorunlarını çözmek için birkaç anahtara ihtiyaç var"

BM'nin ya da başka bir aktörün tek başına Suriye'de siyasi çözüm sağlayamayacağına işaret eden Pedersen, şöyle dedi:

Suriye'nin çok çeşitli sorunlarını çözmek için birkaç anahtara ihtiyaç var. Bu anahtarlar, farklı aktörlerin elinde.

Pedersen, tüm tarafların desteğine ve birlikte çalışmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Önemli bir noktaya ulaştık"

Suriye'ye yönelik yakın zamanda kaydedilen diplomatik gelişmelerin yeni bir alan ortaya çıkardığını vurgulayan Pedersen, şunları söyledi:

Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık. Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir.

"Suriyelilerin kaynaklarınıza ihtiyacı var"

6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerin yıkımını 12 yıl süren savaş ve çatışma bağlamında ele almak gerektiğini belirten Pedersen, ekledi:

Suriye'de korkunç boyutlarda insani kriz sürmeye devam ediyor. Suriyelilerin hâlâ sizlerin kaynak göndermenize ihtiyacı var.

"384 milyon dolardan fazla toplandı"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da ülkedeki insani durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Depremlerin ardından Suriye için başlatılan insani yardım kampanyası çerçevesinde talep edilen miktarın hemen hemen hepsinin toplandığını aktaran Doughten, donörlerin çok cömertçe davrandığını anlattı: