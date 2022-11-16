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    BM: Polonya'ya füze düşmesinden endişeliyiz

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, dün akşam saatlerinde Polonya'ya füze atıldığı yönündeki haberlerden endişe duyduğu bildirildi.
    • 16.11.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:18
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    BM: Polonya'ya füze düşmesinden endişeliyiz

    Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen, kaynağı bilinmeyen bir füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

    ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.

    İlk bulgular Ukrayna füzesi

    Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li üst düzey yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Rus füzesini engellemek amacıyla atılan "Ukrayna füzesi" olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

    BM: Polonya ya füze düşmesinden endişeliyiz #1

    BM sözcü yardımcısı Farhan Haq, sosyal medya platformu Twitter üzerinden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına açıklama yaptı.

    "Haberler Guterres'i çok endişelendiriyor"

    Haq, "Polonya topraklarına bir füzenin atıldığına dair haberler Guterres'i çok endişelendiriyor. Ukrayna'daki savaşın tırmanmasını önlemek kesinlikle çok önemli." ifadesini kullandı.

    Guterres'in kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiğini belirten Haq, Genel Sekreterin "kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini umduğunu" söyledi.

    BM: Polonya ya füze düşmesinden endişeliyiz #2


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