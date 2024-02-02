BM Raportörü Albanese: AB, İsrail'le ekonomik anlaşmasını askıya almalı BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in en büyük ticaret ortağının AB olduğunu hatırlattı. Brüksel'e "Anlaşmayı askıya al" çağrısı yapıldı.

AA

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan çağrıda, İsrail ile ekonomik ilişkilerin askıya alınması istendi.

Açıklamayı, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese yaptı.

Albanese, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'de "soykırım riskini tanıyan kararını" hatırlattı.

İsrail'in en büyük ticaret ortağı

AB'nin, İsrail'in "en büyük" ticaret ortağı olduğuna işaret eden Albanese, mal ticaretinin yüzde 30'unun İsrail ile gerçekleştirildiğini belirtti.

"AB'nin anlaşmayı askıya almasını zorunlu kılıyor"

AB ve İsrail arasındaki ekonomik anlaşmanın 2'nci maddesinin "insan haklarına saygıyı" şart koştuğuna dikkati çeken Albanese, şu mesajı paylaştı:

UAD'nin soykırım riskini tanıması, AB'nin anlaşmayı askıya almasını zorunlu kılmaktadır.

Batılı ülkelere "çifte standart" tepkisi

Albanese, bazı iddialar nedeniyle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını askıya alan Batılı ülkelerin Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden İsrail'e desteği sürdürmesini "çifte standart" olarak nitelemişti.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)