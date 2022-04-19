BM: Rusya Ukrayna savaşı, 47 milyon kişiyi aç bırakabilir

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizine yönelik yayınlanan raporda, dünyada 47 milyon kişinin şiddetli açlık çekebileceği vurgulandı.

Rusya ile Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından, gıda sıkıntısı tüm dünyada hissedilir bir hal aldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), internet sitesinde ‘Ukrayna Savaşından Ötürü Öngörülen Şiddetli Gıda Güvensizliği’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Rusya-Ukrayna savaşının, kıtlık ve açlığın yaygın olduğu ülkelerdeki insani duruma olası etkilerinin incelendiği raporda, dünyada 47 milyon kişinin şiddetli açlık çekebileceği uyarısında bulunuldu.

“Savaş öncesinde asgari gıda ihtiyacını karşılayamayanları zor durumda bırakacak”

AA’nın haberine göre; raporda, savaşın küresel alanda dalgalanma etkisi yapması öngörüldü.

"Tahıl ve enerji pazarında beklenen küresel fiyat artışı, savaş öncesinde asgari gıda ihtiyacını karşılayamayanları zor durumda bırakacak." ifadeleri kullanıldı.

2 senaryo çizildi

WFP, 81 ülkede yaptığı araştırma sonucu gıda güvensizliğine dair iki senaryo çizdi.

Birinci senaryoya göre yıl içinde dünyada 33 milyon kişinin savaş nedeniyle şiddetli açlık çekeceği, ikinci senaryoya göre ise bu sayının 47 milyonu bulacağı tahmin edildi.

Rusya-Ukrayna savaşından önce de şiddetli açlıkla mücadele edenler dahil dünyada açlık çeken toplam kişi sayısının bu yıl 323 milyona yükselebileceği belirtildi.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de kuraklık

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, Doğu Afrika'da mevsim yağmurlarının dördüncü kez üst üste beklenen oranda düşmemesi halinde Etiyopya, Kenya ve Somali'de milyonlarca ailenin kuraklıktan olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Bölgede yağmur sezonuna bir ay kaldığını hatırlatan Dunford, "Yağmur ve gıda kaynakları olmazsa 2022'de bölgede kuraklık nedeniyle açlık çekecek kişi sayısı 14 milyondan 20 milyona çıkabilir." dedi.

Kenya'da halihazırda 3,1 milyon kişinin feci derecede gıda güvensizliği altında bulunduğunu belirten Dunford, bu rakamın Etiyopya'da 7,2 milyon, Somali'de 6 milyonlara yükseldiğini vurguladı.

WFP'nin bölgedeki gıda güvensizliğiyle mücadele kapsamında şubat ayında talep ettiği bağış miktarının sadece yüzde 4'ünü alabildiklerini kaydeden Dunford, "Bu üç ülkede önümüzdeki 6 ay boyunca insani yardımları artırabilmek için 473 milyon ABD dolarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.