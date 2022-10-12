BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti

Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı aralarında Türkiye'nin de olduğu 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da 30 Eylül'de düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

Rusya’nın bu adımı sonrası BM Genel Kurulu’nda oylama yapıldı.

Kınama kararı kabul edildi

Rusya’nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı aralarında Türkiye'nin de olduğu 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

5 ülke karara karşı çıktı

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

33 ülke çekimser kaldı

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu Kararı, Moskova'nın kararlarını derhal ve koşulsuz biçimde geri almasını talep ediyor.