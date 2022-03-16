BM: Ukrayna halkının yüzde 90'ı yoksulluk yaşayabilir

UNDP Başkanı Steiner, savaşın uzun süre devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek tabloyu anlattı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Rusya-Ukrayna savaşı konusunda uyardı.

Savaşın gelecek yıl da sürmesi halinde, 10 Ukraynalıdan 9'unun yoksulluk ve aşırı ekonomik kırılganlıkla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

"UKRAYNA'NIN EKONOMİK KAZANIMLARI YOK OLABİLİR"

UNDP Başkanı Achim Steiner, yaptığı açıklamada, uzayan bir savaşın Ukrayna'nın 20 yıllık ekonomik kazanımlarını silebileceğini söyledi.

Olası ekonomik çöküşe karşı Kiev yönetimiyle birlikte hareket ettiklerini belirten Steiner, Ukraynalı ailelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için ailelere nakit para transferi sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

YÜZDE 90 YOKSULLUK UYARISI

Steiner, "Çatışma uzun sürerse, yoksulluk oranlarının çok önemli ölçüde arttığını göreceğiz. İnsanların yüzde 90'ına kadarı, yoksulluk sınırının altında kalabilir ya da yüksek düzeyli yoksulluk yaşayabilir." dedi.