Petrol
103.06
3.15%
Euro
16.11
0.12%
Dolar
14.65
-0.33%
Altın
903.43
-0.29%
Borsa
2094
0.70%
Bitcoin
589.331
2.92%
BTXN Coin
39.35
2.07%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    BM: Ukrayna halkının yüzde 90'ı yoksulluk yaşayabilir

    UNDP Başkanı Steiner, savaşın uzun süre devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek tabloyu anlattı.
    • REUTERS
    • 16.03.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM: Ukrayna halkının yüzde 90'ı yoksulluk yaşayabilir

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Rusya-Ukrayna savaşı konusunda uyardı.

    Savaşın gelecek yıl da sürmesi halinde, 10 Ukraynalıdan 9'unun yoksulluk ve aşırı ekonomik kırılganlıkla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

    "UKRAYNA'NIN EKONOMİK KAZANIMLARI YOK OLABİLİR"

    UNDP Başkanı Achim Steiner, yaptığı açıklamada, uzayan bir savaşın Ukrayna'nın 20 yıllık ekonomik kazanımlarını silebileceğini söyledi.

    Olası ekonomik çöküşe karşı Kiev yönetimiyle birlikte hareket ettiklerini belirten Steiner, Ukraynalı ailelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için ailelere nakit para transferi sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

    YÜZDE 90 YOKSULLUK UYARISI

    Steiner, "Çatışma uzun sürerse, yoksulluk oranlarının çok önemli ölçüde arttığını göreceğiz. İnsanların yüzde 90'ına kadarı, yoksulluk sınırının altında kalabilir ya da yüksek düzeyli yoksulluk yaşayabilir." dedi.

    BM: Ukrayna halkının yüzde 90 ı yoksulluk yaşayabilir #1


    İlginizi Çekebilir

    FED öncesi eridi! 16 Mart 2002 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
    Ekonomi

    FED öncesi eridi! 16 Mart 2002 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

    Sakarya'da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu
    Emlak

    Sakarya'da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir