BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi

BM temsilcisi Grandi, Ukrayna'ya saldırıların ardından ülkede yaşanan durumu anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkedeki sivil yerleşim yerleri ağır hasar gördü.

Rus güçlerinin bombardımanlarında askeri tesislerin yanı sıra sivil altyapılar da hedef alındı.

YERLERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da oluşan tabloyu özetledi.

Grandi, "Ukrayna'daki savaş o kadar yıkıcı ki, 10 milyon kişi ya ülke içinde yerinden edildi ya da mülteci olarak yurt dışına kaçtı." dedi.

RUSYA'YA TEPKİ

BM temsilcisi, "Dünyanın her yerinde savaş çıkaranların sorumlulukları arasında, evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere verilen acı da var." ifadesini kullandı.