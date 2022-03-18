BM, Ukrayna'da 816 sivil hayatını kaybetti

BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 816 sivilin hayatını kaybettiğini, 1333 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 270 bin 662 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 23'üncü gününde devam ediyor.

Ukrayna'nın birçok şehrinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, can kayıpları da artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki sivillere ilişkin son durumu açıkladı.

816 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-17 Mart'ta en az 816 sivil hayatını kaybetti, 1333 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor.

Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

ÜLKEYİ TERK EDENLERİN SAYISI DA 3 MİLYON 270 BİN 662'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler de paylaşıldı.

24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 270 bin 662 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (1 milyon 975 bin 449), Romanya (508 bin 692) ve Moldova'ya (355 bin 456) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.







