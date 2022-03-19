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    BM: Ukrayna'da 847 sivil hayatını kaybetti

    BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 1399 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 18:46
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    BM: Ukrayna'da 847 sivil hayatını kaybetti

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 24'üncü gününde devam ediyor.

    Ukrayna'nın birçok şehrinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, can kayıpları da artıyor.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki sivillere ilişkin son durumu açıkladı.

    847 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

    Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

    BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

    BM: Ukrayna da 847 sivil hayatını kaybetti #1

    ÜLKEYİ TERK EDENLERİN SAYISI DA 3 MİLYON 328 BİN 692'YE YÜKSELDİ

    Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler de paylaşıldı.

    Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

    Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova'ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

    Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

    BM: Ukrayna da 847 sivil hayatını kaybetti #2

     



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