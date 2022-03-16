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    BM, Ukrayna'daki sivillere ilişkin son verileri paylaştı

    BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 726 sivilin hayatını kaybettiğini, 1174 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 63 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 17:41
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    BM, Ukrayna'daki sivillere ilişkin son verileri paylaştı

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 21'inci gününde devam ediyor.

    Ukrayna'nın birçok şehrinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, can kayıpları da artıyor.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki sivillere ilişkin son durumu açıkladı.

    EN AZ 726 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart'ta en az 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil ise yaralandı. Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

    BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

    BM, Ukrayna daki sivillere ilişkin son verileri paylaştı #1

    ÜLKEYİ TERK EDENLERİN SAYISI DA 3 MİLYON 63 BİNE YÜKSELDİ

    Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler de paylaşıldı.

    Buna göre, 24 Şubat-15 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 63 bin 95 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

    Polonya'ya 1 milyon 857 bin 45, Romanya'ya 467 bin 703, Moldova'ya 344 bin 454, Macaristan'a 272 bin 943, Slovakya'ya 220 bin 977, Rusya'ya 155 bin 841 ve Belarus'a bin 816 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

    Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüzbinlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

    BM, Ukrayna daki sivillere ilişkin son verileri paylaştı #2

    BM, Ukrayna daki sivillere ilişkin son verileri paylaştı #3


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