BM, Ukrayna'dan ikinci mülteci dalgası uyarısı yaptı

Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, ortaya çıkabilecek yeni göç dalgası sırasında daha savunmasız mültecilerle karşılaşabileceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna topraklarını terk eden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 1,7 milyondan fazla insanın Ukrayna'yı terk ettiğini duyurdu.

İKİNCİ MÜLTECİ DALGASI ENDİŞESİ

Mülteciler Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi batıdaki komşu ülkelere geçiyor. Daha az sayıdaki mülteciler ise Rusya ve Belarus'a geçmiş durumda.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan gelen ilk mülteci dalgasından sonra, daha savunmasız mültecilerden oluşan ikinci bir dalga ihtimaline dikkat çekti.

"SAVAŞ DEVAM EDERSE..."

Basın toplantısında konuşan Grandi, "Savaş devam ederse, kaynakları ve bağlantıları olmayan insanları görmeye başlayacağız." dedi.

Grandi, daha fazla dayanışma çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"DAHA KARMALIK BİR DURUM OLACAK"

"Bu, Avrupa ülkeleri için yönetilmesi daha karmaşık bir durum olacak. Avrupa ve ötesindeki herkesin daha fazla dayanışmaya ihtiyacı olacak."