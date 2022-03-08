Euro
15.80
1.01%
Dolar
14.50
0.86%
Altın
936.44
1.50%
Borsa
2017
1.01%
Bitcoin
566.244
2.17%
BTXN Coin
38.06
0.15%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    BM, Ukrayna'dan ikinci mülteci dalgası uyarısı yaptı

    Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, ortaya çıkabilecek yeni göç dalgası sırasında daha savunmasız mültecilerle karşılaşabileceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM, Ukrayna'dan ikinci mülteci dalgası uyarısı yaptı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna topraklarını terk eden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 1,7 milyondan fazla insanın Ukrayna'yı terk ettiğini duyurdu.

    İKİNCİ MÜLTECİ DALGASI ENDİŞESİ

    Mülteciler Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi batıdaki komşu ülkelere geçiyor. Daha az sayıdaki mülteciler ise Rusya ve Belarus'a geçmiş durumda.

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan gelen ilk mülteci dalgasından sonra, daha savunmasız mültecilerden oluşan ikinci bir dalga ihtimaline dikkat çekti.

    "SAVAŞ DEVAM EDERSE..."

    Basın toplantısında konuşan Grandi, "Savaş devam ederse, kaynakları ve bağlantıları olmayan insanları görmeye başlayacağız." dedi.

    Grandi, daha fazla dayanışma çağrısı yaparak, şunları söyledi:

    "DAHA KARMALIK BİR DURUM OLACAK"

    "Bu, Avrupa ülkeleri için yönetilmesi daha karmaşık bir durum olacak. Avrupa ve ötesindeki herkesin daha fazla dayanışmaya ihtiyacı olacak."

    BM, Ukrayna dan ikinci mülteci dalgası uyarısı yaptı #1

    BM, Ukrayna dan ikinci mülteci dalgası uyarısı yaptı #2


    İlginizi Çekebilir

    En ucuz ve en pahalı benzin hangi ülkede 2022
    Dünya

    En ucuz ve en pahalı benzin hangi ülkede 2022

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Senet dolandırıcılığının şebeke lideri, eski avukat çıktı
    3. Sayfa

    Senet dolandırıcılığının şebeke lideri, eski avukat çıktı

    Görüş Bildir