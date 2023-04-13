BM, Ukraynalı esirin kafasının kesildiği görüntülerin soruşturulmasını istedi BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukraynalı esir askerin kafasının kesildiği görüntülerin soruşturulması ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı esir askerin kafasının kesildiği görüntülerle ilgili Rusya'yı suçlamış, "Bu daha önce de oldu. Buça'da bunlar oldu, binlerce kez oldu" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor. Elbette bu korkunç bir görüntü. Her şeyden önce yaşadığımız yalan haberlerle dolu dünyada, bu görüntünün gerçek olup olmadığını kontrol etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüntüleri izleyip dehşete düştüğünü ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirttiğini aktaran Dujarric, BM Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun da durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Dujarric, "Bu maalesef münferit bir olay değil. Gözlem Misyonu uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ciddi olayları raporlamış durumda" diye konuştu.

Olayın düzgün bir şekilde soruşturulması gerektiğini ifade eden Dujarric, bu tarz dehşet verici olayların son bulmasını istediklerini söyledi.