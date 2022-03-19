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    BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyunu ulaştırdık

    Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna’ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 01:45
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    BM: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyunu ulaştırdık

    BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.

    35 BİN KİŞİLİK İNSANİ YARDIM

    Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık 143 ton civarındaki yardımların tıbbi malzemeler, su şişeleri ve temel gıda maddelerinden oluştuğu kaydedildi.

    Konvoyda, ayrıca yardım malzemelerine ek olarak 50 bin nüfusu kapsayacak su sistemlerini onarmak için ekipman bulunduğu bildirildi.

    Açıklamada, BM ortaklarının katkı ve koordinasyonu ile sağlanan yardım konvoyunun güvenli geçişinin Ukrayna ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları ile sürdürülen başarılı diyaloglar sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

    BM: Ukrayna ya ilk insani yardım konvoyunu ulaştırdık #1


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