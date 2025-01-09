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AA

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda, muhaliflerin ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

Esad'ın da Rusya'ya sığınmasıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin verilerini paylaştı.

125 BİNDEN FAZLA MÜLTECİDEN GERİ DÖNÜŞ

Llosa, Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla mültecisine ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

'YENİDEN İNŞA' VURGUSU

"8 Aralık 2024'te Esed'in devrilmesinden bu yana 125 binden fazla mülteci Suriye'ye geri döndü." ifadelerini kullanan Llosa, Suriyelilerin yıllarca sürgünde kaldıktan sonra ülkelerine umutla döndüğünü bildirdi.

Llosa, Suriye için uluslararası toplumun gündeminde olan "yeniden inşa" ihtiyacıyla ilgili sürecin hayata geçmesinin önemini vurguladı.