Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
335.855
0.37%
EXEN Coin
17.87
0.00%
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    BM: Yemen'de 400 bin çocuk ölümle karşı karşıya

    BM insani krizin yaşandığı Yemen'de bu yıl içinde 5 yaşının altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 13.02.2021 - 05:34
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 05:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM: Yemen'de 400 bin çocuk ölümle karşı karşıya

    Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki insani krizle ilgili olarak hazırladıkları ortak raporu yayımladı.

    Ülkedeki açlık tehlikesinin tırmandığına dikkati çeken ve donör ülkelere vadettikleri yardımları daha hızlı yapmaları çağrısında bulunan BM kurumları, sadece çocukların değil, hamile ve çocuklu kadınların da ciddi şekilde yetersiz beslendiklerini kaydetti.

    BM: Yemen de 400 bin çocuk ölümle karşı karşıya #1

    400 BİN ÇOCUK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

    Raporda 2,3 milyon çocuğun ciddi düzeyde açlıkla yüzleştiği ve bunlardan 400 bininin "akut yetersiz beslenme" nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

    Yemen'deki insani yardım programlarının yeterince fonksiyonel işlemediğine dikkati çeken Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, "Bu rakamlar sadece Yemen'e yardım çağrısı için bir çığlık. Bu ülkede her yetersiz beslenen çocuk aynı zamanda kurtulmaya çalışan bir aile demek." ifadelerini kullandı.

    BM: Yemen de 400 bin çocuk ölümle karşı karşıya #2

    3,4 MİLYAR DOLARLIK YARDIMIN SADECE 1,9 MİLYAR DOLARI TEMİN EDİLEBİLDİ

    Rapora göre 2020 yılında Yemen'de faaliyet gösteren insani yardım programları, ihtiyaç duyulan 3,4 milyar dolarlık yardımın sadece 1,9 milyar dolarını temin edebildi.

    BM raporlarına göre, Yemen'de yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

    BM: Yemen de 400 bin çocuk ölümle karşı karşıya #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir