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    BM: Yunanistan'da göçmenleri koruyan kuruluşlar baskı altında

    BM: Yunanistan'da göçmenleri koruyan kuruluşlar baskı altında

    Birleşmiş Milletler, Yunanistan'a deniz yoluyla girmeye çalışırken geri itilen göçmenleri korumak üzere gönüllü faaliyet yapan kuruluşların baskı altında olduğunu açıkladı.
    • 22.06.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 09:00
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    Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan tarafının uyguladığı muamele tepki çekiyor.

    İnsan hakları savunucularının durumunu araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Mary Lawlor ise yazılı açıklamasında, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik politikasının, insan hakları savunucularını merkeze almadığını vurguladı.

    "Büyük baskı altındalar"

    Lawlor, Yunan hükümetinin, ülkeye kabul edilemeyen veya sınır dışı edilen göçmenlere yönelik dayanışma gösteren hak gruplarına karşı baskıcı tavrına tepki göstererek, "Göçmenlerle dayanışma eylemleri suç ve insan kaçakçılığı ile eşdeğer olarak yorumlanıyor. Ülkede sığınmacı ve göçmenlerin haklarını savunanlar, büyük baskı altında." değerlendirmesinde bulundu.

    AA'da yer alan habere göre, Yunan hükümetinin geçen yıl çıkardığı ve "ülkenin kıyılarında mahsur kalan göçmenleri kurtarmaya yönelik gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin sınırlandırılmasına" yönelik yasaya değinen Lawlor, bu uygulamanın sivil toplum kuruluşlarına "boğucu etki" yarattığını vurguladı.

    Rapor BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacak

    Lawlor, Yunanistan'ın göçmenleri geri itme ve göçmen haklarını savunan grupları kısıtlamaya yönelik tam raporu Mart 2023'te BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacağını duyurdu.

    BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, dün yayımladığı raporunda, Yunanistan'ın kara sularından ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri geri itmesinin devlet politikası haline geldiğini belirtmişti.

    BM: Yunanistan da göçmenleri koruyan kuruluşlar baskı altında #1

    En az 17 bin göçmen zor kullanılarak Türkiye karar sularına itildi

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 2020-2021 döneminde Yunan kıyılarından yaklaşık 540 geri itme vakası yaşanırken, en az 17 bin göçmen zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildi.

    BM: Yunanistan da göçmenleri koruyan kuruluşlar baskı altında #2


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