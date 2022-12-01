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    BM’den 2023 yılı için 51.5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

    Birleşmiş Milletler, 2023 yılı için üye devletlerden 51.5 milyarlık yardım fonu isteyerek, şimdiye kadarki en yüksek insani yardım çağrısını yaptı.
    • 01.12.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:57
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    BM’den 2023 yılı için 51.5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

    Birleşmiş Milletler'in (BM) 2023 Küresel İnsani Yardım Genel Taslağı’nda, 2023 yılında insani yardım yapılacak kişi sayısının bu yıla göre 65 milyon kişi artarak 69 ülkede yaklaşık 339 milyona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

    Önümüzdeki yıl insani yardım için ihtiyaç duyulan miktarın, bu yılın başına göre yüzde 25 artış göstererek 51.5 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

    45 milyon insan açlıkla karşı karşıya

    Raporda Rusya ile Ukrayna arasında 9 aydır devam eden savaşın gıda ihracatını sekteye uğrattığı ve 37 ülkede yaklaşık 45 milyon insanın şu anda açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

    nsani ihtiyaçlar şaşırtıcı derecede yüksek"

    BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Bu yılki olağanüstü gelişmeler 2023’e sıçradığı için insani ihtiyaçlar şaşırtıcı derecede yüksek." ifadelerini kullandı.

    Griffiths, BM’nin yaptığı 51.5 milyarlık yardım fonu çağrısının "gelecek yıl dünyanın göreceği en büyük insani yardım programı olacağı" anlamına geldiğini aktardı.

    BM’den 2023 yılı için 51.5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı #1

    "Yardımlar çok önemli"

    Afrika Boynuzu’ndaki kuraklıkların, Pakistan’daki sellerin, milyonlarca kişiyi yerinden eden Ukrayna’daki savaşın ve salgının insani ihtiyaçları arttırdığını vurgulayan Griffiths, BM yardımlarının söz konusu ülkeler için önemine dikkat çekti.

    ABD, bu yıl BM’ye şimdiye kadar 14 milyar doların üzerinde bağış yaparak üye devletler arasında açık ara en büyük bağışçı oldu. Çin ve Hindistan gibi diğer büyük ekonomilerin her biri ise 10 milyon dolardan az bağışta bulundu.

    BM’den 2023 yılı için 51.5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı #2


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