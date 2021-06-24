BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba ambargosunu kaldırması tavsiyesini kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı 61 yıllık ambargoya son verilmesine yönelik tavsiye kararını kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BM) salonunda bu yıl 29'uncusu yapılan oylamaya 193 BM üyesi ülke katıldı.

Oylamada, 193 ülkenin 184’ü Küba’ya uygulanan ambargonun son verilmesi kararı lehine oy kullandı.

ABD VE İSRAİL KARARA 'HAYIR' DEDİ

Karara ABD ve İsrail ‘hayır’ oyu verirken, oylamaya Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya ve Ukrayna katılmadı.

ABD, 61 YILDIR KÜBA'YA AMBARGO UYGULUYOR

BM Genel Kurul kararları, uluslararası toplumun iradesini yansıtan bir araç olarak görülmekle birlikte herhangi bir yaptırım gücü veya bağlayıcılığı bulunmuyor.

ABD yönetimi, modern tarihin en uzun ambargosu olarak kayıtlara geçen,19 Ekim 1960'dan bu yana Küba'ya, ekonomik, ticari ve finansal ambargo uyguluyor.