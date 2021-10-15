BM'den Afganistan'daki saldırıya kınama

Afganistan'da gerçekleşen bombalı saldırıyı Birleşmiş Milletler şiddetle kınadığını kamuoyuna bildirdi.

Afganistan'da Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırılara birçok kurum ve kuruluşlardan kınama gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı.

SALDIRI ŞİDDETLE KINANDI

BM Genel Kurul Başkanlığı sözcüsü Monica Groelli, Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid’in düzinelerce insanın ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Groelli, Şahid'in saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu aktardı.

SALDIRIDA 47 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.