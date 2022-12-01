BM'den, İsrail kararı: İşgal altındaki toprakların yapısını değiştirmeye son ver

İsrail’in, Filistin topraklarının statüsünü, karakterini ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan, uluslararası hukuka uymayan faaliyetlerine son vermesine dair karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 30 Kasım'da düzenlenen oturumda Filistin meselesi ve Orta Doğu'yu ele aldı. Kurulda, 5 karar tasarısı kabul edildi.

Filistin meselesinin barışçıl çözümü başlıklı karar kapsamında, İsrail'in tüm iskan faaliyetlerine, topraklara el koymaya ve evleri yıkmaya son vermesi gerektiğini belirtildi.

Genel Kurul’da, İsrail’e keyfi gözaltıları ve tutuklamaları da durdurması çağrısında bulunuldu.

153 oyla kabul edildi

AA’nın haberine göre; 9'a karşı 153 oyla kabul edilen tasarıya Kanada, Macaristan, İsrail, Liberya, Marşal Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau ve ABD ret oyu verdi.

Golan Tepeleri kararı: Yasal bir hükmü yok

Golan Tepeleri başlıklı kararla ise, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını uygulamasının, yasal bir hükmünün ve geçerliliğinin olmadığını belirtildi.

İsrail'e ayrıca bu yöndeki 1981 tarihli kararını bozması çağrısı yapıldı.

Nekbe kararına 30 ülke karşı çıktı

Oturumda kabul edilen bir diğer karar tasarısında, Filistinlerin Hakları ile ilgili sekreterlikten, 2023'te faaliyetlerini Nekbe’nin (Felaket) 75. yıl dönümünün anılmasına adanması talep edildi; bu faaliyetler arasında 15 Mayıs 2023'te bu konuda üst düzey bir etkinlik organize edilmesinin yer alması istendi.

Bu karara İsrail, ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İtalya ve Hollanda dahil 30 ülke karşı çıktı.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi kınandı

Genel Kurul, Filistinlilerin Devredilemez Haklarının Uygulanması Komitesi ve Küresel İletişim Sekreterliği Filistin meselesi hakkında özel bilgi programı başlıklı iki karar tasarını daha kabul etti.

Bahsi geçen kararlardan ikincisinde, Filistin ve ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi kınandı; BM'nin eğitim programına Şirin Ebu Akile Filistinli Muhabirler ve Gazeteciler Eğitim Programı adını vermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Nekbe nedir

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.