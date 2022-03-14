BM'den nükleer çatışma uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Guterres, Rusya'nın nükleer alarm seviyesini yükseltmesini "tüyler ürpertici bir gelişme" olarak niteledi.

Savaşının siviller üzerindeki etkisinin korkunç boyutlara ulaştığını söyleyen Guterres, ''Ukrayna yanıyor. Ülke dünyanın gözleri önünde yok ediliyor. Sonuç ne olursa olsun, bu savaşın kazananı olmayacak, sadece kaybedenleri olacak" diye konuştu.

"NÜKLEER ÇATIŞMA OLASILIĞI YENİDEN OLASILIK DAHİLİNDE"

uterres, bu savaşın Ukrayna'nın da ötesine geçtiğini belirterek, "Aynı zamanda dünyanın en savunmasız insanlarına ve ülkelerine yönelik bir saldırı. Ukrayna üzerine savaş yağarken, Demokles'in kılıcı küresel ekonominin, özellikle de gelişmekte olan dünyanın üzerinde sallanıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, ''Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma olasılığı, şimdi yeniden olasılık dahilinde. Ukrayna halkının üzerine salıverilen dehşeti durdurma, diplomasi ve barış zamanı" diye konuştu.

Türkiye, Fransa, Almanya, İsrail, Hindistan ve Çin'e ise arabuluculuk çabaları dolayısıyla teşekkür eden Guterres, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının ise ''gerilimi artırma riski taşıdığı'' değerlendirmesinde bulundu.