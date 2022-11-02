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    BM’den Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından diplomatik girişimleri için Türkiye'ye teşekkür etti.
    • 02.11.2022 - 20:10
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    BM’den Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü

    Rusya’nın Türkiye ve BM'nin girişimleri ile tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

    Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar olduğu aktarıldı

    Açıklamada Guterres’in, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasına devam ettiğine ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladığı, Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar olduğu aktarıldı.

    Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda kararlı olduğu vurgulandı

    İHA'nın aktardığına göre Guterres’in anlaşmanın yenilenmesi ve tam olarak uygulanmasına yönelik tüm taraflarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilerek, Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

    BM’den Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü #1


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