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    BM'den, Ukrayna'da siviller için güvenli geçiş çağrısı

    Griffiths, insani koridorların açılması konusunda Rusya ve Ukrayna'ya seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 10:34
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    BM'den, Ukrayna'da siviller için güvenli geçiş çağrısı

    Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan sivillerin tahliyesi için Kiev ve Moskova'ya çağrıda bulundu.

    BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ve Rusya'yı çatışmalardan kaçan siviller için güvenli geçiş sağlamaya ve çatışma altındaki bölgelere insani yardım ulaştırmaya çağırdı.

    GÜNDEM İNSANİ KORİDORLAR

    BM ve ortakları, yüz binlerce kişiye yiyecek sağlamak için harekete geçerken, güvenlik durumu nedeniyle belirli bölgelere gıdaların ulaştırılması zorlaşmış durumda.

    Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'yı insani koridorları bombalamakla suçladı.

    MOSKOVA'YA EKİP GÖNDERİLDİ

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise iddiaları kabul etmedi. Nebenzya, sivillerin güvenli geçişini reddedenin Ukrayna olduğunu öne sürdü.

    BBC'nin haberine göre, Griffiths, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, insani yardım çabaları çerçevesinde Moskova'ya bir ekip gönderdiğini kaydetti.

    BM den, Ukrayna da siviller için güvenli geçiş çağrısı #1


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