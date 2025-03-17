BM'den Yemen'e itidal ve askeri faaliyetlerin sonlandırılması çağrısı

AA

BM Sözcülük Ofisi'nden açıklama geldi..

Açıklamada, Guterres'in, Yemen'deki gelişmelere ilişkin tepkisine yer verildi.

"KIZILDENİZ'DE TAM SEYRÜSAEFER SERBESTİSİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Husiler'in Kızıldeniz'deki gemilere yönelik süregelen saldırılarından endişe duyduğunu aktaran Guterres, "Kızıldeniz'de tam seyrüsefer serbestisi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, ABD'nin, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılarından da endişe duyduğunu kaydederek söz konusu saldırıların sivil can kaybı ve elektrik kesintilerine yol açtığına dikkati çekti.

"BM, AZAMİ İTİDAL VE TÜM ASKERİ FAALİYETLERİN SONLANDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYOR"

"BM, azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin sonlandırılması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanan Guterres, ilave gerginliğin bölgesel istikrar ve Yemen'e yönelik ciddi tehdit teşkil edeceği uyarısını yaptı.

Guterres, uluslararası hukuk ve insancıl hukukun tüm taraflarca uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

53 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 98 KİŞİNİN YARALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.