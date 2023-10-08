BMGK bugün olağanüstü toplanacak Hamas'ın askeri kanadı ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ardından BMGK, bugün olağanüstü toplanarak gelişmelerle ilgili toplantı gerçekleştirecek.

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İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları arasında çıkan çatışma giderek büyüyor.

Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

BMGK bugün toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün yapacağı olağanüstü toplantıda son gelişmeleri değerlendirecek.

Genel Sekreter Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.