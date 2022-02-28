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    BMGK'da, Ukrayna konulu olağanüstü toplantı onaylandı

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 00:29
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    BMGK'da, Ukrayna konulu olağanüstü toplantı onaylandı

    ABD ve Arnavutluk’un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11’i 'evet' derken, Rusya ‘hayır’ diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

    BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

    5 DAİMİ ÜYE, OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TALEBİ HAKKINDA VETO YETKİSİNİ KULLANAMIYOR

    Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

    BMGK’den söz konusu tasarının geçmesi üzerine 193 üyesi ile olağanüstü Genel Kurul toplantısı yarın yapılacak. Genel Kurul’daki görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılması bekleniyor.

    BMGK da, Ukrayna konulu olağanüstü toplantı onaylandı #1

    HERHANGİ BİR TASARININ KABULÜ İÇİN, 128 ÜLKE EVET DEMELİ

    Genel Kurul’da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128’inin evet oyu vermesi gerekiyor.

    Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

    BMGK da, Ukrayna konulu olağanüstü toplantı onaylandı #2


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