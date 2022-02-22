BMGK'da Ukrayna krizi görüşüldü

BMKG acil toplanarak bölgedeki Rusya - Ukrayna krizi hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sonucunda BMGK acil toplanma kararı almıştı.

TSİ ile 05.00'te gerçekleşen toplantıda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yapıldı.

Toplantıdan çıkan ana başlıklar şu şekilde;

"PUTİN GÖNDERECEĞİ ASKERLERE BARIŞ GÜCÜ DİYOR, BU SAÇMALIK"

ABD Daimi Temsilcisi Linda Greenfield, "2. Dünya Savaşı'ndan beri ABD ve BM'nin kurucu anlaşması var, ki bu güvenlik konseyi onu korumakla görevlidir. Bu anlaşma, İmparatorlukların otoritelerine karşı bir güvenlik görevi gördü. Putin bu bölgelere göndereceği askerlere barış gücü diyor bu saçmalık. Bunu yaparak dünyaya bir seçenek sundu. Bundan kaçamayız seçim yapmalıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal ediliyor. Putin tarafından yapılan bu hamle bariz bir şekilde Ukrayna işgali için bahenedir. Burada Putin'in neden bunu yaptığını tahmin etmek gayet kolay. Putin Ukrayna'nın batıdan nükleer silah alacağını söyledi, bu doğru değil. Ukrayna bunu istemiyor. Bu yanlış bır düşünce." dedi.

"PUTİN, ESKİ RUS İMPARATORLUĞUNA GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

"Eski Rus İmparatorluğu'ndan kalan topraklarını istiyor. Putin tüm dünyanın zamanda geri gitmesini istiyor adeta. Artık 1990'larda değiliz, 2022'deyiz. Rusya Ukrayna'yı dahada işgal ederse o zaman yıkıcı bir hayat kaybı göreceğiz. Göç krizi göreceğiz ve milyonlarca insan yurdundan olacak. Putin uluslararası sistemimizi test ediyor. Güç yoluyla BM ile dalga geçebileceğini kanıtlamak istiyor."





"PUTİN, MİNSK ANLAŞMASINI PARAMPARÇA ETTİ"

"Başkan Putin, Minsk Anlaşmasını yırtıp attı, paramparça etti. Hepimiz BM'nin ilkeleri arkasında durmak zorundayız. Şu anda kimse kenara çekilemez. Ukrayna'ya yapılacak bir saldırının her BM üyesine ve BM anlaşmasına yapılan bir saldırı olacağını söylemeliyiz. Diplomatik masanın tek yer olduğunda hala kararlıyız." dedi.

"YAŞANANLAR, KIRIM'DA Kİ OLAYLARIN TEKRARI"

Arnavutluk Daimi Temsilcisi, "Bu tanınan bölgeler kararını, Arnavutluk en sert ifadelerle kınıyor. Rusya'nın bu eylemi geçersizdir, hiçbir temeli yoktur. Herkese bunu reddedip kınamasını tavsiye ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm dünya Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'nın egemenliğinin altını kazıdığını gördü, şahit oldu. Kırım'da yaşanan olayın bir tekrarıdır bu. Azınlıkların silah olarak kullanılması bir tehdit oluşturuyor. Rusya, Ukraynanın sınırından tüm askerlerini çekmelidir. BM aktif olarak dahil olup, Ukrayna'nın özgürlük içinde yaşamasını savunmalıdır." dedi.

"AYRILIKÇI BÖLGELERE ASKER YOLLANMASI BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"

Fransa Daimi Temsilcisi, "Fransa Rusya'nın ayrılıkçı cumhuriyetçileri resmen tanımasını kınıyor. Bu BM anlaşmalarının temel ilkelerinin bir ihlalidir. Diplomasi çabalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'ya da çağrı yapıyoruz, sizinde sözleriniz eylemlerinizle bir olsun. Fransa, Ukrayna'nın gösterdiği sabrı da takdir ediyor. Onların yanındayız ve onlarla biriz. Ayrılıkçı bölgelere asker yollanması bizi endişelendirdi. Bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.

"BÜYÜK BİR ÇATIŞMA RİSKİ VAR, BU ÖNLENMELİDİR"

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını belirterek, "Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir." diye konuştu.

Rusya'nın "Barış misyonu" adı altında doğu Ukrayna’ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleri ile bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.

DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.