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BMGK'deki 4 ülke, İsrail'e yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı

BMGK'deki 4 ülke, İsrail'e yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı

Fransa, İrlanda, Estonya, Norveç ve ek olarak Arnavutluk, Batı Şeria’da İsrail’in yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmesine yönelik açıklama yaptı.