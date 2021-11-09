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    BMGK'deki 4 ülke, İsrail'e yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı

    Fransa, İrlanda, Estonya, Norveç ve ek olarak Arnavutluk, Batı Şeria’da İsrail’in yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmesine yönelik açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:21
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    BMGK'deki 4 ülke, İsrail'e yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı

    İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilerin toprakları üzerinde yerleşim yerleri inşa etmeyi sürdürüyor…

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey’indeki (BMGK) 3 Avrupa Birliği ülkesi Fransa, İrlanda ve Estonya’nın yanı sıra Norveç ve konseye gelecek yıl katılacak Arnavutluk, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ortak açıklama yayınladı.

    FAALİYETLERİ DURDURMA ÇAĞRISI YAPILDI

    Ülkeler, İsrail'e Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

    BMGK deki 4 ülke, İsrail e yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı #1

    2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ENGELLEDİĞİNE İŞARET EDİLDİ

    İsrail'e E1 ve Givat Hamatos bölgesi dahil Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 binden fazla konut inşası planını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü engellediğine işaret edildi.

    Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı’nın, Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından ciddi endişe duyulduğu da belirtildi.

    BMGK deki 4 ülke, İsrail e yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı #2

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