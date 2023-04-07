BMGK'nın İsrail-Filistin toplantısından sonuç çıkmadı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Afganistan'daki son durumun görüşüldüğü toplantısı sonuç vermedi.

AA

İsrail güçlerinin iki gündür Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmiş, Filistinlilere şiddet kullanılarak müdahale edildiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmiş, 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

BMGK toplantısı sonuç vermedi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'in çağrısı üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) iki konuda da ortak açıklama yayınlamadı.

BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "BMGK herhangi bir açıklama yayımlama kararı almadı ancak anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Konsey üyelerinin bölgede gerginliği düşürmeye büyük önem atfettiğini aktaran Nuseybe, gerginliğin artmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise bir gazetecinin, "ABD ortak açıklamayı neden engelledi?" sorusu üzerine, toplantının kapalı gerçekleştiğini ve bölgede gerginliği düşürmek için ciddi bir şekilde 'sessiz diplomasi' yürütüldüğünü belirtti.

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, toplantıda konuyu değerlendirmeye devam edecekleri konusunda mutabık kaldıklarını aktararak konseyin birlik içinde hareket etmesi gerektiğine işaret etti.