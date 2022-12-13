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    BM'ye göre Somali'de yaklaşık 8 milyon kişi yetersiz besleniyor

    Somali'de devam eden gıda sorunu nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği bildirildi.
    • 13.12.2022 - 20:25
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    BM'ye göre Somali'de yaklaşık 8 milyon kişi yetersiz besleniyor

    Afrika'nın açlık ve kuraklık ile mücadelesi dünyanın gözleri önünde devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan raporda, Somali'de yetersiz yağışlar nedeniyle 2020'den beri kuraklığa bağlı gıda sorunu yaşandığı belirtildi.

    8 milyon kişi yetersiz besleniyor

    AA'nın haberine göre ülkede yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği ifade edilen raporda, kuraklığın devam edeceği, mevcut durumun daha da kötüleşebileceği kaydedildi.

    Kuraklığa bağlı gıda sorununun başta ülkenin güneybatısı ve başkent Mogadişu olmak üzere birçok bölgeyi etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle hayvancılıkla hayatlarını sürdüren Somali halkının birçoğu kuraklık ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    BM ye göre Somali de yaklaşık 8 milyon kişi yetersiz besleniyor #1


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